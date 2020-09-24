В Азербайджане завершается регистрация в дошкольные группы

Процесс электронной регистрации в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений продлится до 17:00 24 сентября.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, до указанного времени родители (другие законные представители) имеют возможность пройти регистрацию на портале mektebeqebul.edu.az и разместить запрос для привлечения своих детей к дошкольным группам в соответствующих школах.

Отметим, что регистрация началась 18 августа. В дошкольные группы в 2020-2021 учебном году будут привлечены дети 2015 года рождения.