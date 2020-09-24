В Азербайджане за сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончался один человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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