https://news.day.az/society/1273689.html В Азербайджане за сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 133 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом - вылечились 133 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончался один человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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