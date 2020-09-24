В Азербайджане 13 абитуриентов, набравших выше 400 баллов, не зачислены в вузы

В этом году 4 абитуриента, набравших выше 400 баллов по I группе специальностей, не зачислены в вузы.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, по Il группе специальностей ни один из абитуриентов, набравших выше 200 баллов, не остался без зачисления.

По Ill группе специальностей всего один человек, набравший выше 500 баллов, не поступил в вуз.

В IV группе специальностей восемь человек набрали более 500 баллов, но не поступили в вузы.

Аббасзаде пояснила это тем, что они не смогли выбрать специальность, а у некоторых в электронных заявлениях была указана одна специальность по бесплатной форме обучения.

Она добавила, что эти лица могут принять участие во втором туре.