https://news.day.az/society/1274204.html В Баку приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Баку приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно принятому решению, с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе работа общественного транспорта запрещена.
Деятельность Бакинского метрополитена также будет приостановлена в указанный период .
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