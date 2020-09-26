https://news.day.az/society/1274360.html В Азербайджане за сутки выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом - вылечился 131 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом - вылечился 131 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 131, скончались двое.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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