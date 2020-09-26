В Азербайджане за сутки выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 131, скончались двое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.