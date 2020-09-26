Необычное свечение в небе над Баку

Сегодняшним вечером многие жители Баку могли наблюдать необычное свечение в небе над городом.

Как сообщает Day.Az, читатели прислали в редакцию снимки этого завораживающего явления.

Вызвано оно тем, что свет Луны, пробиваясь сквозь пелену облаков, отражается от них - в результате он рассеивается и эти облака приобретают необычный оттенок.

Предлагаем вниманию читателей эти кадры, присланные в редацию подписчиками: