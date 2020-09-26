https://news.day.az/society/1274411.html Необычное свечение в небе над Баку - ФОТО
Необычное свечение в небе над Баку - ФОТО
Сегодняшним вечером многие жители Баку могли наблюдать необычное свечение в небе над городом.
Как сообщает Day.Az, читатели прислали в редакцию снимки этого завораживающего явления.
Вызвано оно тем, что свет Луны, пробиваясь сквозь пелену облаков, отражается от них - в результате он рассеивается и эти облака приобретают необычный оттенок.
Предлагаем вниманию читателей эти кадры, присланные в редацию подписчиками:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре