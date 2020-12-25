В Азербайджане 1560 участникам II Карабахской войны назначены пенсии и другие соцвыплаты

В Азербайджане оказание внимания и проявление заботы о семьях шехидов и инвалидах войны всегда в центре внимания главы государства.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что за последний месяц были навещены более 4500 семей шехидов и участников войны, они были окружены социальной заботой.

Бабаев сказал, что в этом году предусмотрено предоставить 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, большая часть которых уже передана владельцам.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 9000 квартир и частных домов, а также 7000 автомобилей.

Сахиль Бабаев также подчеркнул, что 1560 лицам, участвующим во второй Карабахской войне, уже назначены пенсии и социальные стипендии, работа в этом направлении продолжается.