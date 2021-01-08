Началось создание Музея победы и Мемориального комплекса Отечественной войны

Началась работа по созданию Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы и сбору материалов для них, сказали в пятницу в министерстве культуры в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В структуре сообщили, что в Кабинет министров Азербайджана представлен предварительный проект Плана мероприятий.

"Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, министерству культуры совместно с Исполнительной властью города Баку поручено подготовить предложения по месту и проектированию мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы и в двухмесячный срок представить их Кабмину. Сейчас в минкультуры идут работы в этом направлении. Также министерство проводит работу по содержанию Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы и сбору соответствующих материалов для них. Так, составлен и представлен Кабмину предварительный проект Плана мер по сбору материалов и список государственных структур, которые будут включены в будущую Рабочую группу. Также для помощи в сборе материалов направлены обращения в соответствующие госструктуры. Планируется, что собранные материалы будут представлены на уровне современных стандартов и различными креативными средствами", - отметили в минкультуры.