Кабмин установит порядок распределения средств на борьбу с COVID-19

Министерству финансов поручено подготовить предложения по выделению средств на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19) в этом году.

Как сообщает Day.Az, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении "Об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2020 года № 1241 "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Согласно распоряжению, Министерство финансов должно представить в Кабинет Министров предложения о выделении средств, предназначенных для борьбы с пандемией COVID-19, и изменениях в этом распределении.

Отметим, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2020 года № 1241 "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год", на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19) в 2021 году предусмотрено выделить 261 млн. манатов.