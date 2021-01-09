https://news.day.az/society/1305652.html В центре Баку совершено убийство
В центре Баку совершено убийство
В Низаминском районе Баку совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел возле рынка "8-й километр".
Сафаров Имран Мустафа оглу 1979 года рождения получил ножевое ранение в драке со своим знакомым. Он скончался на месте, получив ранение в сердце.
По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса.
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