В центре Баку совершено убийство

В Низаминском районе Баку совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел возле рынка "8-й километр".

Сафаров Имран Мустафа оглу 1979 года рождения получил ножевое ранение в драке со своим знакомым. Он скончался на месте, получив ранение в сердце.

По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса.