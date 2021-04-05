18 исторических фактов о селе Хыналыг

Хыналыг - древнее село в Губинском районе Азербайджана, над рекой Кудиалчай, прославилось своим языком, своеобразными обычаями и традициями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, своей труднодоступностью, своеобразным языком, уникальным архитектурным обликом и культурой село всегда привлекало туристов и путешественников.

Хыналыгцы - потомки населения древней Кавказской Албании. Первые упоминания о них в письменных источниках относятся к XVIII веку. До XIX века Хыналыг входил в состав Ширванского, со второй половины XVIII века - Губинского ханства.

В данном материале собраны интересные факты о селе Хыналыг от одного из местных жителей, Энвера Ахмедова:

Хыналыг, местный музей

Музей в селе Хыналыг

История села Хыналыг корнями уходит в прошлое, насчитывающее около 5,000 лет.

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Раньше места жительства хыналыгцев назывались по-разному, например "Джемали-Дервиш", или "Тепелик". Здесь во время вспашки земли были однаружены предметы жизнедеятельности и хозяйства хыналыгцев, в том числе каменные орудия труда.

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Многие могилы на кладбищах вокруг села Хыналыг располагались друг на друге, порой достигая "трех этажей". Делалось это потому, что земля в те времена была самым ценным у местных жителей. Нехватка земли породила многие пословиц и поговорок. Например, в народе говорили "если бык где-то лег на землю, значит это место ему продано."

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Деревню Вандам Габалинского района на хыналыгском языке называли "Габал".

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Древние албанские племена говорили на 25-ти языках, одним из которых был хыналыгский язык.

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В соседних с Хыналыгом деревнях жизи грызы, хапиты, джеки и другие народности, которых хыналыгцы называли по-своему. Грызов - "хоттами", джеков - инджами.

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Древнее название хыналыгцев - кетд, а этноним "хыналыг" появился позднее. Раньше, когда в селе один человек встречался с другим, он спрашивал - "ты кетдет?". Некоторые ученые утверждали, что древнее название было связано с племенем "кетд".

Хыналыг, свадьба. 1957 год

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Хыналыгский язык со временем потерпел изменения, потому что в село переехали жители из других деревень. С их появлением, хыналыгский язык пополнился разнообразными неологизмами, и несколько изменился.

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В лексике хыналыгского языка очень много омонимов, антонимов, синонимов. Есть слова, которые, описывая одно и то же действие, сильно друг от друга отличаются. Например, в хыналыгском языке приход, вхождение в дом женщины и мужчины передается совсем разными глаголами.

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Раньше хыналыгцы занимались кочевым животноводством. Летом они пасли своих животных у себя в округе, а зимой перемещались на зимние пастбища, которые находились в районах Пирсаахат, Али-Байрамлов, Сальян и т.д.

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Во времена СССР из Академии наук Дагестана в Хыналыг приезжал ученый, который составил алфавит хыналыгского языка на кириллице. Также Хыналыг посетил Алексей Евгеньевич Кибрик (в 1972 г. в соавторстве с С.Кодзасовым и И. Оловянниковой опубликовал первое грамматическое описание по результатам экспедиций - "Фрагменты грамматики хиналугского языка").

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в Губинской зоне Хыналыг всегда считался религиозным центром. Здесь находилось духовное медресе, в XVII-XVIII в. Началом отчета принятия ислама в Хыналыге считается XII век, именно в этот период арабский полководец Абу Муслим стал распространять его среди населения. Первая мечеть, именуемая как Джума мечеть, появилась в XII веке с принятием ислама населением села. Мечеть была названа в честь Абу Муслима.

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В Хыналыге действовали своеобразные свадебные обычаи, а свадьбы продолжались три дня.

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Жители села Хыналыг делали свои собственные кладбища - в своих же дворах. Общего кладбища в селе не было, однако кладбища были со всех сторон Хыналыга.

Кладбища Хыналыга

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В основном хыналыгцы дружили и имели взаимоотношения с жителями дагестанской деревни Куруш. Объясняется это тем, что там находилось святое место "Эренлер баба" и хыналыгцы часто навещали эту деревню. Там же нередко они обзаводились семьями. Хотя хыналыгцы обычно не роднились с чужими, эта деревня являлась исключением. С жителями Губинского района общение было ограниченным.

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До Ислама в Хыналыге правила религия огнепоклонничества. До недавнего времени поблизости от села находились обломки храма огнепоклонников. В некоторых местах были сооружены шалаши для отшельников, строились возле святынь, связанных с огнепоклонничеством. Отшельники оставались здесь 40 дней, не принимая пищу, лишь изредка пили в малом количестве воду. По их словам, через 40 дней им давался некий святой чин в иерархии огнепоклонничества.

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В связи с тем, что люди в Хыналыге селились "друг на друге", поднимаясь все выше по склонам гор и холмов, с целью сохранения чистоты и поддержания гигиены была построена уникальная канализационная система. Но со временем она потеряла свое значение, так как строилось много новых домов. Во время раскопок были обнаружены фрагменты этой канализационной системы, которые представляли собой самые настоящие туннели.

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С древней мечетью Шейха Шалбуза в Хыналыге связана легенда. Легенда гласит, что сын Шейха Шах Аббас узнав, что в этих местах живет известный святой Шахбуз баба, решает с ним встретиться и проверить его способности. Ших Шахбуз бабе в это время было видение, что кто-то хочет с ним встретиться и он решает опередить своего гостя.

Шахбуз баба встречает Шаха Аббаса на берегу реки и спрашивает - "Куда путь держишь?"

Шах Аббас отвечает - "Хочу встретиться с Шахбуз баба, не знаете, как я могу его найти?"

Шахбуз баба отвечает на хыналыгском языке - "Знай, это я."

Шах Аббас не понял его и подумал, что тот говорит - "не знаю". Он едет дальше, а когда подъезжает к дому Шахбуз бабы, дочка говорит, что ее отец недавно пошел навстречу Шаху. Тогда Шах Аббас понимает, кто его встретил у реки. Потом они все же встречаются и долго спорят на самые разные темы.

В конце концов, Шах Аббас признает свое поражение и величие Шахбуз бабы. Шахская поляна стала так называться в честь Шах Аббаса, обустроившего на ней свою палатку, а протекающую рядом реку назвали в честь его жены - Шах Набат.