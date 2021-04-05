В Азербайджане будут вакцинированы работники детсадов

Проводится работа в связи с вакцинацией от коронавируса за короткий срок всех работников детсадов.

Об этом сообщили Day.Az в Бакинском управлении дошкольных образовательных учреждений и детских домов.

Также было отмечено, что государственные дошкольные образовательные учреждения продолжают функционировать.