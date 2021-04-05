https://news.day.az/society/1331240.html В Азербайджане будут вакцинированы работники детсадов
В Азербайджане будут вакцинированы работники детсадов
Проводится работа в связи с вакцинацией от коронавируса за короткий срок всех работников детсадов.
Об этом сообщили Day.Az в Бакинском управлении дошкольных образовательных учреждений и детских домов.
Также было отмечено, что государственные дошкольные образовательные учреждения продолжают функционировать.
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