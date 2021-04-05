В Хачмазе оказана помощь 45 семьям шехидов

По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в городских и районных органах исполнительной власти продолжается деятельность отделов организации работы с семьями шехидов и участниками Отечественной войны, сказал в понедельник Trend заведующий таким отделом при ИВ Хачмазского района, участник Отечественной войны майор запаса Вугар Фарзалиев, передает Day.Az.

По его словам, сотрудники отдела принимают меры в связи с обращениями участников войны, семей шехидов, осуществляют деятельность по решению их проблем.

"Сотрудники отдела регулярно навещают эти семьи. В соответствии с объявленной в стране частичной мобилизацией из Хачмазского района в боях участвовали 654 человека. Кроме того, были и те, кто участвовал в Отечественной войне, находясь в рядах армии. Из числа жителей района в ходе боев были ранены 203 человека, 45 стали шехидами. Руководство района уделяет внимание раненым участникам войны и семьям шехидов. Сотрудники нашего отдела навестили все 45 семей шехидов, постоянно интересуются их проблемами. Нуждающимся семьям была оказана материальная помощь, по возможности решены проблемы членов их семей. ИВ Хачмазского района и Фонд YAŞAT оказали помощь каждой из 45 семей шехидов", - сказал Фарзалиев.

Он отметил, что возглавляемый им отдел ведет ежедневный прием членов семей шехидов и раненых участников войны.

"Мы принимаем в течение дня всех лиц из указанной категории, выслушиваем их проблемы. Если вопросы входят в компетенцию районной ИВ, то дается указание по их решению. О других проблемах информируются соответствующие структуры, которые стараются помочь в их решении", - сказал Фарзалиев.