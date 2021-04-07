https://news.day.az/society/1331902.html Полиция задержала ковид-больных в Азербайджане
Полиция задержала ковид-больных в Азербайджане
Сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах семь инфицированных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МВД.
Было установлено, что житель города Гянджа Р.Садыгов вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях покинул место своего проживания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.
В отношении остальных нарушителей расследование продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре