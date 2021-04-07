Полиция задержала ковид-больных в Азербайджане

Сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах семь инфицированных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МВД.

Было установлено, что житель города Гянджа Р.Садыгов вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях покинул место своего проживания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

В отношении остальных нарушителей расследование продолжается.