Обнародована статистика заражения коронавирусом среди учителей и учеников

"Из-за того, что с середины марта начался рост числа случаев инфицирования коронавирусом, Министерство образования приняло решение о переходе на дистанционное обучение в 5 городах и районах".

Об этом АПА сообщила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, передает Day.Az.

Она отметила, что этот процесс начался с 5 апреля: "Уже есть определенные традиции, связанные с дистанционным обучением. Хотя мы не можем предоставить точную информацию о дате перехода на очное обучение, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее".

М.Велиева отметила, что всего в Баку коронавирусом заразились 1086 учащихся и 695 учителей: "Из них 739 учащихся и 466 учителей заразились коронавирусом за последние 14 дней. Поэтому я считаю предпринятый шаг правильным решением".