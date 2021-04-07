В Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев в рамках «Зеленого марафона»

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Республиканского марафона озеленения" ("Зеленый марафон") в Азербайджане проведены очередные акции по посадке деревьев.

Как сообщили Day.Az в Общественном объединении, при участии волонтеров с учетом природно-климатических особенностей территории в Шамкирском районе было посажено 3300, в Гейгельском районе - 3333, в Агдашском районе - 250 деревьев различных видов.

Основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, состоит в увеличении "зеленых" зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя "зеленого" будущего нашей природы.