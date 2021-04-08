https://news.day.az/society/1332274.html Завтра начинается вакцинация азербайджанских журналистов
Завтра начинается вакцинация азербайджанских журналистов
Завтра в Азербайджане начнется вакцинация журналистов от COVID-19.
Об этом АПА сообщил председатель Совета по прессе Афлатун Амашов, передает Day.Az.
По его словам, в Совет по прессе обратились с соответствующей просьбой, и были предоставлены списки.
"Согласно спискам, процесс пройдет поэтапно. Завтра будут вакцинированы более 50 журналистов", - сказал Амашов.
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