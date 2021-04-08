Завтра начинается вакцинация азербайджанских журналистов

Завтра в Азербайджане начнется вакцинация журналистов от COVID-19.

Об этом АПА сообщил председатель Совета по прессе Афлатун Амашов, передает Day.Az.

По его словам, в Совет по прессе обратились с соответствующей просьбой, и были предоставлены списки.

"Согласно спискам, процесс пройдет поэтапно. Завтра будут вакцинированы более 50 журналистов", - сказал Амашов.