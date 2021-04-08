https://news.day.az/society/1332357.html Скончался известный режиссер Магеррам Бедирзаде
Скончался известный режиссер Магеррам Бедирзаде
Скончался заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского телевидения Магеррам Бедирзаде.
Как сообщает Day.Az, известный режиссер скончался сегодня в возрасте 76 лет.
Магеррам Алисафтар оглу Бедирзаде родился 13 января 1945 года в Баку. Окончил режиссерский факультет Института искусств имени М.Алиева, являлся членом Союза театральных деятелей Азербайджана с 1969 года.
Работал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств имени М.Алиева.
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