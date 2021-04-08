Скончался известный режиссер Магеррам Бедирзаде

Скончался заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского телевидения Магеррам Бедирзаде.

Как сообщает Day.Az, известный режиссер скончался сегодня в возрасте 76 лет.

Магеррам Алисафтар оглу Бедирзаде родился 13 января 1945 года в Баку. Окончил режиссерский факультет Института искусств имени М.Алиева, являлся членом Союза театральных деятелей Азербайджана с 1969 года.

Работал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств имени М.Алиева. 