В Баку просела дорога

В Низаминском районе Баку на пересечении улиц К.Балакишиева и А.Гаджиева просела дорога, сообщает Day.Az.

Причиной этого стал коллектор, срок эксплуатации которого истек.

Руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы сообщил, что на место происшествия направлены сотрудники управления "Бакинский водоканал".

"Из-за проблемы в коллекторе необходимо заменить 10-12-метровый участок трубы. В настоящее время проводятся ремонтные работы", - сказал он.