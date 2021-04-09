https://news.day.az/society/1332541.html В Баку просела дорога - ФОТО
В Баку просела дорога - ФОТО
В Низаминском районе Баку на пересечении улиц К.Балакишиева и А.Гаджиева просела дорога, сообщает Day.Az.
Причиной этого стал коллектор, срок эксплуатации которого истек.
Руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы сообщил, что на место происшествия направлены сотрудники управления "Бакинский водоканал".
"Из-за проблемы в коллекторе необходимо заменить 10-12-метровый участок трубы. В настоящее время проводятся ремонтные работы", - сказал он.
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