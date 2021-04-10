В Баку начинается суд над директором «Avangard Travel» и ее супругом

Завершилось следствие по уголовному делу бывшего директора ООО "Avangard Travel" Еганы Нагиевой и ее супруга Адалята Нагиева, обвиняемых в совершении мошенничества против 90 человек.

Как сообщает Day.Az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в исполнение судьи Сиявуша Гаджиева.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора ООО "Avangard Travel" Нагиевой Еганы Аладдин гызы и учредителя этой компании Нагиева Адалята Таги оглу на основании многочисленных обращений граждан, поступивших во время сессии "вопрос-ответ", проведенной на странице Генеральной прокуратуры в "Instagram" в связи с нарушением ими законов при исполнении служебных обязанностей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что в период работы на указанной должности Е.Нагиева и ее муж А.Нагиев, представившись профессионалами с длительным стажем работы в сфере туризма и дав ложные обещания по созданию совместного бизнеса и получению высоких доходов, совершили мошенничество, нанеся ущерб 14 лицам на общую сумму 2 млн. 435 тыс. манатов.

Кроме того, Е.Нагиева, вступив в сговор с А.Нагиевым, в течение 2019-2020 гг. присвоила 413 тыс.260 манатов у 65 граждан, обратившихся для покупки тур-пакетов и авиабилетов в различные страны.

Также Нагиевы в июне 2020 года присвоили 6 900 манатов гражданина, пообещав ему привезти мобильные телефоны из-за границы для продажи.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 178.4 (мошенничество в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), в отношении Нагиевой была избрана мера пресечения в виде ареста. Адалят Нагиев был взят под надзор полиции.