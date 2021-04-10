https://news.day.az/society/1332980.html В Баку продезинфицировали 550 улиц
В Баку продезинфицировали 550 улиц
Сегодня в Баку прошел субботник и были проведены масштабные работы по дезинфекции, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.
Коммунальные службы осуществили мойку улиц и проспектов, в том числе тротуаров, бордюров, фонарных столбов, киосков и ограждений. На территории столицы были посажены деревья и кусты, организован полив зеленых насаждений.
Также была проведена третья в этом году и 21-я по счету дезинфекция в Баку, в ходе которой были продезинфицированы 550 улиц.
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