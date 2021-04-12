В Самухе предотвращено проведение свадьбы

В Самухском районе предотвращено проведение свадебного торжества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Самухский районный отдел полиции поступила информация о проведении свадебной церемонии в поселке Гарайери.

Соответствующими мерами сотрудников полиции проведение церемонии было приостановлено, в отношении участников были приняты меры согласно законодательству. С лицами, нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы, проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 14 задержанных составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и наложен штраф в размере 200 манатов.

Было выявлено проведение еще одной свадебной церемонии на территории района, в связи с чем сотрудники райотдела приняли соответствующие меры, 4 участника были привлечены к административной ответственности.