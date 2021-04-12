https://news.day.az/society/1333266.html Народный артист Азербайджана заразился коронавирусом
Народный артист Азербайджана заразился коронавирусом
Ректор Азербайджанской Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими заразился коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы консерватории Анар Бейляров.
Он сообщил, что результат теста на коронавирус у С.Керими оказался положительным: "В настоящее время его состояние здоровье хорошее, лечение проходит дома".
Отметим, в связи с пандемией с сегодняшнего дня в Азербайджанской Национальной консерватории очные занятия приостановлены.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре