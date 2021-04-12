Народный артист Азербайджана заразился коронавирусом

Ректор Азербайджанской Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими заразился коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы консерватории Анар Бейляров.

Он сообщил, что результат теста на коронавирус у С.Керими оказался положительным: "В настоящее время его состояние здоровье хорошее, лечение проходит дома".

Отметим, в связи с пандемией с сегодняшнего дня в Азербайджанской Национальной консерватории очные занятия приостановлены.