В Сабирабаде полиция остановила проведение свадьбы

Сотрудники Сабирабадского РОП продолжают меры, направленные на предотвращение случаев нарушения правил карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службе МВД, полицейские пресекли попытку проведения свадебной церемонии с участием гостей во дворе частного дома жителя села Гарагадж Этибара Годжаева.

В отношении девяти нарушителей правоохранители приняли меры в соответствии с законодательством.