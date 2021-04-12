https://news.day.az/society/1333300.html В Сабирабаде полиция остановила проведение свадьбы
В Сабирабаде полиция остановила проведение свадьбы
Сотрудники Сабирабадского РОП продолжают меры, направленные на предотвращение случаев нарушения правил карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службе МВД, полицейские пресекли попытку проведения свадебной церемонии с участием гостей во дворе частного дома жителя села Гарагадж Этибара Годжаева.
В отношении девяти нарушителей правоохранители приняли меры в соответствии с законодательством.
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