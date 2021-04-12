Сколько учителей вакцинировано в Азербайджане?

Продолжается процесс вакцинации педагогического и технического персонала общеобразовательных учреждений от COVID-19.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, общая численность вакцинированного школьного персонала в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе и районах составляет 70 027 человек (31,48 процента). Из этого числа 16 032 человека (30,44 процента) находятся в Баку, 3 561 человек (60,50 процента) - в Сумгайыте, 2090 человек - на Абшероне (36,40 процента) и 48 344 человека (30,57 процента) - в регионах.

Общая численность школьного персонала старше 50 лет в Баку, Сумгайыте, Абшероне и районах составляет 48 285 человек (55 процентов).

Число вакцинированных лиц старше 50 лет из числа школьного персонала в Баку составляет 11868 человек (57 процентов), в Сумгайыте 1807 человек (70 процентов), в Абшеронском районе 910 человек (64 процента), в регионах 33 700 человек (54 процента).