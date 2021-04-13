В Baku White City продолжается установление ливневых стоков

На территории Baku White City продолжаются инфраструктурные мероприятия по усовершенствованию водоснабжения и канализации, передает Day.Az.

В соответствии с международными строительными требованиями рамках Генерального плана проекта ОАО Азерсу проектируются и передаются к строительству независимо функционирующие ливневые стоки и канализации бытовых сточных вод.

Согласно запланированным мероприятиям, для предотвращения скопления дождевых вод на улицах и проспектах проекта продолжают внедряться дополнительные локации решеток ливнестоков.

Для этих целей железобетонный коллектор вдоль проспекта Нобеля из труб диаметром 1000мм на пересечении проспекта Нобеля и улицы Наджафгулу Рафиева соединиться с железобетонным коробчатым коллектором размером 2500x1500 мм, выходящим к бульвару. Это обеспечит отделение ливневых стоков от потоков бытовых сточных вод.

Следует отметить, что еще на этапе разработки Генерального плана для обеспечения стока ливневых вод с дорог и тротуаров особое внимание уделялось дорожным уклонам.

В целом, за последние годы в рамках проекта для отвода поверхностных вод, доставляющих дискомфорт жителям столицы, проложено более 20 км труб различного диаметра, построено более 1,2 км коллекторов дождевой воды, в местах предполагаемого скопления поверхностных вод установлены многочисленные решетки ливнестоков.

Проект Baku White City реализуется в рамках исполнения Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 сентября 2006 г. об утверждении "Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010гг."