В одном из поселков Баку заканчивается ремонт улицы

В соответствии с поручениями и распоряжениями главы государства продолжаются меры, охватывающие город Баку и его поселки, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

В 2019-2020 гг. было отремонтировано более 200 км улиц и дорог внутри поселков Сабунчинского района. В этом году в трех поселках этого района также запланирован ремонт пяти улиц протяженностью 9 километров.

Одна из них - ул. Центральная поселка Рамана протяженностью 700 и шириной 9 метров. Она считается одной из основных улиц с точки зрения дорожной инфраструктуры поселка и имеет особое значение для территории, по которой проходит.

В настоящее время на улице укладывается бетонно-асфальтовое покрытие. В ближайшие дни эти работы будут завершены, и дорога будет передана в пользование.