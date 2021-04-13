В Азербайджане снимают фильм о бабушке-кочевнице, у которой 40 внуков и 30 правнуков

В селе Гегели Агсуинского района начались съемки фильма "Tərəkəmə qadın" ("Женщина-кочевница") об уникальной личности Абиде Муршудовой, сообщили Trend Life в пресс-службе инициатора проекта - Общественного объединения в помощь изучению культурного наследия "Мирас".

Фильм снимается при поддержке Фонда нравственных ценностей.

Главная цель проекта, который будет представлен на международных кинофестивалях, - продемонстрировать культурное и этническое разнообразие Азербайджана на примере особой этнической группы азербайджанцев - терекеме (tərəkəmə), проживающей в пятитысячном селе Гегели.

Терекеме - азербайджанские кочевые племена, занимавшиеся отгонным скотоводством. В настоящее время терекеме представлены в центральных и южных районах Азербайджана, а также в России (Дагестан) и Турции.

Главной героиней документального фильма стала Абида Муршудова. Картина рассказывает о ее жизни. Эта сильная и смелая женщина занимается скотоводством, ведет жизнь настоящего кочевника, проводя все время на пастбищах. Несмотря на это, она родила 12 детей и награждена медалью "Мать-героиня". Кроме того, у нее 40 внуков и 30 правнуков. В советские годы она работала вместе со своим мужем в колхозе, а потом семья завела частное хозяйство. В селе ее называют доброй и отзывчивой супербабушкой, которая всегда придет на помощь.

Несмотря на преклонный возраст, 76 лет, она по-прежнему занимается выпасом на летних и зимних пастбищах буйволов и баранов.

Фильм об этой сильной женщине снимает режиссер Нихад Иса, который также является автором сценария и продюсером картины. В фильме показан "терекеме" - танец кочевников-скотоводов. Его можно увидеть на народных праздниках, свадьбах. Танцуют его под аккомпанемент народных инструментов, главным образом зурны.