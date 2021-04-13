В Азербайджане выявлено еще 2457 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2457 случаев заражения COVID-19, 34 человека скончались, 2002 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.