Сегодня - ночь намерения, завтра начинается священный месяц Рамазан

Сегодня первая ночь священного месяца Рамазан - ночь намерения (нийят геджяси).

Перед постом мусульмане произносят нийят (намерение).

По данным Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, в этом году полумесяц (новолуние) появится 13 апреля в канун вечернего намаза. Первый день месяца Рамазан - 14 апреля.

Согласно календарю, опубликованному Управлением мусульман Кавказа, ночи предопределения (аль-Кадр) приходятся на 1, 3, 5 и 9 мая.

Первый день месяца Шавваль (13 мая) - праздник Ид аль-Фитр (Рамазан).