https://news.day.az/society/1333819.html Сегодня - ночь намерения, завтра начинается священный месяц Рамазан
Сегодня - ночь намерения, завтра начинается священный месяц Рамазан
Сегодня первая ночь священного месяца Рамазан - ночь намерения (нийят геджяси).
Перед постом мусульмане произносят нийят (намерение).
По данным Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, в этом году полумесяц (новолуние) появится 13 апреля в канун вечернего намаза. Первый день месяца Рамазан - 14 апреля.
Согласно календарю, опубликованному Управлением мусульман Кавказа, ночи предопределения (аль-Кадр) приходятся на 1, 3, 5 и 9 мая.
Первый день месяца Шавваль (13 мая) - праздник Ид аль-Фитр (Рамазан).
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