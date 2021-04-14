https://news.day.az/society/1333925.html В Азербайджане начался месяц Рамазан
В Азербайджане начался месяц Рамазан
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается месяц Рамазан.
Как сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК), в этом году первый день месяца Рамазан приходится на 14 апреля по григорианскому летоисчислению. Ночь предопределения - в ночь с 13 на 14 апреля.
Согласно календарю, ночи "ахья" приходятся на 1 мая (18-й день Рамазана), 3 мая (20-й день Рамазана), 5 мая (22-й день Рамазана) и 9 мая (26-й день Рамазана). Праздник Рамазан будет отмечаться в первый день месяца "шавваль" - 13-го мая (в зависимости от появления новой луны).
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