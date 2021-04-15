https://news.day.az/society/1334212.html В Евлахе в доме произошел пожар - есть погибший
В Евлахе в доме произошел пожар - есть погибший
В Евлахе в квартире произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на площади 360 м2 сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 30 м2 и пожарные конструкции птицеводческого цеха.
Пожарные обнаружили обгоревшее тело Гусейновой Саиды Имран гызы (1968 г.р.).
Остальная часть цеха и близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
По факту соответствующие органы ведут расследование.
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