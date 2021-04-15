В Евлахе в доме произошел пожар

В Евлахе в квартире произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на площади 360 м2 сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 30 м2 и пожарные конструкции птицеводческого цеха.

Пожарные обнаружили обгоревшее тело Гусейновой Саиды Имран гызы (1968 г.р.).

Остальная часть цеха и близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

По факту соответствующие органы ведут расследование.