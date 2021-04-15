https://news.day.az/society/1334383.html В Азербайджане все чаще наблюдается ожирение среди детей и подростков
В Азербайджане все чаще наблюдается ожирение среди детей и подростков
"За последние 20 лет в стране все чаще наблюдается лишний вес и ожирение среди детей и подростков".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила представитель минздрава Айнура Зейналова.
Она отметила, что первая причина - это деятельность в стране фастфудов и ресторанов западной кухни: "Вторая же причина - внедрение современных технологий в нашу жизнь".
Зейналова отметила, что ожирение вызывает множество заболеваний: "У людей с избыточным весом встречается сахарный диабет. В 2020 году было зарегистрировано более 287000 человек с этим диагнозом. 1957 человек с диабетом - это дети в возрасте до 17 лет".
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