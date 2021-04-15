В Азербайджане все чаще наблюдается ожирение среди детей и подростков

"За последние 20 лет в стране все чаще наблюдается лишний вес и ожирение среди детей и подростков".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила представитель минздрава Айнура Зейналова.

Она отметила, что первая причина - это деятельность в стране фастфудов и ресторанов западной кухни: "Вторая же причина - внедрение современных технологий в нашу жизнь".

Зейналова отметила, что ожирение вызывает множество заболеваний: "У людей с избыточным весом встречается сахарный диабет. В 2020 году было зарегистрировано более 287000 человек с этим диагнозом. 1957 человек с диабетом - это дети в возрасте до 17 лет".