https://news.day.az/society/1334585.html Инвалидам войны будут предоставлены автомобили
Инвалидам войны будут предоставлены автомобили
В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили.
Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов, сообщает Day.Az.
В прошлом году автомобили были предоставлены 7200 инвалидам войны, сказал он.
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