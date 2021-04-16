В ближайшие дни в Азербайджане инвалидам войны будут предоставлены автомобили.

Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов, сообщает Day.Az.

В прошлом году автомобили были предоставлены 7200 инвалидам войны, сказал он.