https://news.day.az/society/1334778.html В Азербайджане приостановлена работа общественного транспорта. - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Азербайджане приостановлена работа общественного транспорта. - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
С сегодняшнего дня до 06.00 19 апреля на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, в субботу и воскресенье на всей территории страны запрещена деятельность общественного транспорта.
В связи с этим с 00:00 17 апреля до 06:00 19 апреля общественный транспорт на территории страны не будет работать.
Пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.
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