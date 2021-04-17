В этом году были усыновлены 17 детей

В январе-марте этого года 17 детей были возвращены в свои семьи.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, за указанный период были усыновлены 17 детей (9 мальчиков и 8 девочек).

Число усыновленных с 1 ноября 2019 года детей составляет 44, из них 23 мальчика и 21 девочка.

Особое внимание уделяется наличию условий для развития детей в приемных семьях. В этом направлении осуществляется строгий контроль, проводятся мониторинги по изучению положения приемных детей в семьях.