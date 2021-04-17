https://news.day.az/society/1334870.html Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в древнем албанском храме в селе Туг - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в древнем албанском храме в селе Туг - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана - преемницы Албанской автокефальной апостольской церкви на Кавказе - находятся в селе Туг Ходжавендского района.
Как сообщает спецкор Карабахского бюро Trend, в рамках визита члены религиозной общины посетили древний албанский храм в Туге, передает Day.Az.
Они также впервые совершают в нем религиозный обряд по случаю Пасхи.
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