В одном из магазинов в Евлахе произошел пожар

В городе Евлахе на 56 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции в двухэтажном продуктовом магазине общей площадью 1 300 кв.м.

Об этом Day.Azсообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

В результате оперативных и неотложных мероприятий  Государственной противопожарной службы удалось предотвратить распространение огня.

Пожар потушен.