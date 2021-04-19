https://news.day.az/society/1335122.html В одном из магазинов в Евлахе произошел пожар
В одном из магазинов в Евлахе произошел пожар
В городе Евлахе на 56 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции в двухэтажном продуктовом магазине общей площадью 1 300 кв.м.
Об этом Day.Azсообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
В результате оперативных и неотложных мероприятий Государственной противопожарной службы удалось предотвратить распространение огня.
Пожар потушен.
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