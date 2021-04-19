https://news.day.az/society/1335181.html В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 146 семей шехидов и участников войны
В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 146 семей шехидов и участников войны
В период 12-18 апреля в Азербайджане были улучшены бытовые условия 146 семей шехидов и участников Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Фонд YAŞAT в указанный период оплатил медицинские расходы 102 семей шехидов и участников войны.
Также будут улучшены бытовые условия еще 25 человек из указанной категории населения, оплачены медицинские расходы 76 и погашены задолженности 10 человек.
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