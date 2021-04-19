В Азербайджане выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1136 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлен 301 661 случай заражения COVID-19. Из этого числа 265 539 человек выздоровели, 4 169 - скончались. Продолжается лечение 31 953 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 955 тестов, в целом за все время пандемии - 3 114 879 тестов.