https://news.day.az/society/1335316.html В Азербайджане выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1136 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлен 301 661 случай заражения COVID-19. Из этого числа 265 539 человек выздоровели, 4 169 - скончались. Продолжается лечение 31 953 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 955 тестов, в целом за все время пандемии - 3 114 879 тестов.
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