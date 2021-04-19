https://news.day.az/society/1335369.html Взрыв в общежитии в Сумгайыте, есть пострадавший
Взрыв в общежитии в Сумгайыте, есть пострадавший
В Сумгайыте произошел мощный взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в общежитии №2, расположенном в 22-м квартале города. В результате происшествия серьезно пострадал 17-летний подросток.
Эмрал Хасиев был доставлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи, откуда его сразу же отправили в Бакинский ожоговый центр №5.
Сотрудники МЧС осмотрели место происшествия. Ведется расследование.
Отметим, что здание общежития № 2, расположенного в 22-м корпусе, было построено 60 лет назад.
В настоящее время в общежитии, находящемся в аварийной ситуации, проживает 210 человек.
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