https://news.day.az/society/1335462.html Вот на каких автобусах можно будет добраться из Баку в Шушу, Суговушан и Губадлы - ВИДЕО
Вот на каких автобусах можно будет добраться из Баку в Шушу, Суговушан и Губадлы - ВИДЕО
Госслужба автотранспорта Азербайджана показала автобусы, на которых можно будет добраться из Баку в Шушу, Суговушан и Губадлы, передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское телевидение.
Дата начала регулярных рейсов пока не называется. Но подготовка к запуску автобусного сообщения с Карабахом идет полным ходом.
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