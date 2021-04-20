От коронавируса вакцинированы около 9 тыс. человек

До сегодняшнего дня в поликлинике вакцинированы от коронавируса около 9 тысяч человек.

Об этом во вторник сказала Trend завотделом бакинской поликлиники №7 Сабина Гасанова, передает Day.Az.

"На настоящее время продолжается вакцинация лиц старше 40 лет. До сегодняшнего дня в поликлинике были вакцинированы 8987 человек, из которых 3296 - получили вторую дозу вакцины. Четыре человека с инвалидностью были вакцинированы на дому", - сказала она.

Коснувшись необходимости продолжения ношения защитных масок, Гасанова подчеркнула, что это пока самый верный путь уберечься от вируса: "Также необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, санатарно-гигиенические правила. Ну и, конечно, среди важных факторов вакцинация. Напомню, что для формирования общественного иммунитета должно быть вакцинировано более половины населения".