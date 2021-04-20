https://news.day.az/society/1335664.html В Азербайджане выявлено еще 2197 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2197 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2197 случаев заражения коронавирусом, 34 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 303 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 267 485 человек вылечились, 4 203 скончались, число активных больных - 32 170.
За последние сутки проведено 13777 тестов на коронавирус.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре