В Минфине отреагировали на обвинения группы жителей бывшей "Советской"
Министерство финансов Азербайджанской Республики отреагировало на обвинения группы жителей бывшей улицы Советская Ясамальского района города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заявления, озвученные группой бывших жителей "Советской" о якобы неполном начислении им платежей за дома, которые они покинули добровольно и продали по договорам купли-продажи, заключенным по соглашению сторон, а также о неправильном измерении площади домов, занижении суммы компенсации, о нарушениях прав собственности на земельные участки в этом районе, не имеют никаких оснований.
В свое время работы по приобретению и передаче земель для государственных нужд выполняла ИВ Ясамальского района. Она была определена в качестве получающего органа в соответствии с законодательством о приобретении земель для государственных нужд, в том числе соответствующими решениями Кабинета Министров, а Министерство финансов контролировало процесс, участвуя в указанных работах по приобретению земель для государственных нужд в качестве контрольного органа.
В Минфине сообщили, что в соответствии с Законом "О приобретении земель для государственных нужд" независимая оценочная компания, привлеченная в эти работы, изучила рыночные цены на указанной территории.
Всем жителям, получившим свои средства, были выплачены средства на переезд из дома в новую квартиру в течение как минимум одного месяца, и дополнительно по 1 000 манатов на семью.
Кроме того, жителям, представившим во время переселения соответствующие документы о том, что земельные участки являются их частной собственностью, была выплачена дополнительная компенсация.
"Наряду с этим следует отметить, что указанные договоры купли-продажи в настоящее время имеют силу, а их условия носят обязательный характер для сторон договора. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики изменение или расторжение договоров, в том числе договоров купли-продажи, входят в полномочия соответствующих судов Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве.
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