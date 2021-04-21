У молодых людей, переболевших коронавирусом, через 2-3 месяца наблюдаются осложнения

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелее переносят коронавирус. В некоторых случаях инфицирование может привести к летальному исходу.

Об этом в интервью программе "Деловое утро" на телеканале ARB24 сообщил врач Самир Аскеров, передает Day.Az.

Он отметил, что COVID-19 может вызвать множество осложнений даже у тех, кто не имеет вышеуказанных проблем со здоровьем.

"Самым опасным из них является сердечная недостаточность. Кроме того, SARS-CoV-2 может вызвать тромбоз. Закупорка легочной артерии приводит к смерти пациентов. У молодых людей через 2-3 месяца после выздоровления от коронавируса наблюдаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы", - сказал врач.