https://news.day.az/society/1336275.html Устанавливаются табло с указанием направления и расстояния до освобожденных территорий - ВИДЕО
Устанавливаются табло с указанием направления и расстояния до освобожденных территорий - ВИДЕО
Продолжается установка информационных табло с указанием направления и расстояния до освобожденных территорий Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автодорог.
На сегодняшний день на магистралях и дорогах республиканского значения обновлено 26 табло, установлено 20 новых. В ближайшее время планируется обновить еще 15 указателей и установить 10 новых.
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