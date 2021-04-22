Устанавливаются табло с указанием направления и расстояния до освобожденных территорий

Продолжается установка информационных табло с указанием направления и расстояния до освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автодорог.

На сегодняшний день на магистралях и дорогах республиканского значения обновлено 26 табло, установлено 20 новых. В ближайшее время планируется обновить еще 15 указателей и установить 10 новых.