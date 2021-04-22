https://news.day.az/society/1336421.html Day.Az поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения
Day.Az поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения
22 апреля свой 50-ый День Рождения отмечает известный российский политический аналитик и правовед Олег Кузнецов.
Коллектив редакции Day.Az от всей души поздравляет Олега Кузнецова с юбилеем. В Азербайджане Олега Кузнецова любят, знают и уважают за поддержку, за принципиальную позицию в отношении нашей страны.
Day.Az желает Олегу Кузнецову успехов в дальнейшей политической деятельности и осуществлении всех проектов. Ну и конечно же, желаем крепкого здоровья и личного счастья!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре