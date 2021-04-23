Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны

При совместной поддержке Фонда YAŞAT и Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию были профинансированы расходы на хирургические операции участников Отечественной войны Замира Исмаилова, Исмаила Сулейманова и Рахмана Нуриева.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В госагентстве подчеркнули, что Фонд YAŞAT продолжает работу в сфере финансирования расходов на лечение граждан, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны.