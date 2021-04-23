https://news.day.az/society/1336651.html Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны - ФОТО
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны - ФОТО
При совместной поддержке Фонда YAŞAT и Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию были профинансированы расходы на хирургические операции участников Отечественной войны Замира Исмаилова, Исмаила Сулейманова и Рахмана Нуриева.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
В госагентстве подчеркнули, что Фонд YAŞAT продолжает работу в сфере финансирования расходов на лечение граждан, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны.
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