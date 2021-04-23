Организован медиатур в Туристический комплекс грязевых вулканов

Государственное агентство Азербайджана по туризму 23 апреля организовало для представителей местных СМИ медиатур на территорию в селе Гобустан Абшеронского района, на которой расположены грязевые вулканы "Гылындж".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цель медиатура - проинформировать общественность о Туристическом комплексе грязевых вулканов.

На брифинге, прошедшем в рамках мероприятия, председатель правления Центра по управлению заповедниками Госагентства по туризму Азада Гусейнова рассказала журналистам о задачах туристического комплекса и о планах на будущее, ответила на их вопросы.

Отметим, что 22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов. В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.